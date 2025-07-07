Президент Ирана Пезешкиан рассказал Карлсону о попытке покушения

По его словам, нападение произошло около полутора недель назад во время закрытого совещания с участием высших иранских чиновников. Израиль, утверждает Пезешкиан, попытался нанести удар по месту проведения встречи. При этом он отметил, что не считает Соединённые Штаты причастными к покушению.

Масуд Пезешкиан пришёл к власти в Иране в 2025 году, став президентом после победы на выборах, прошедших на фоне политической нестабильности и усиленного внешнего давления. До этого он долгое время занимал пост депутата меджлиса (иранского парламента), где был известен как умеренный политик, выступающий за реформы и диалог с Западом. В прошлом Пезешкиан также работал министром здравоохранения, а по образованию является хирургом. Его приход к власти был воспринят как попытка Тегерана смягчить международную изоляцию и стабилизировать внутреннюю обстановку. Несмотря на реформаторский имидж, его президентство началось в условиях нарастающей конфронтации с Израилем и обострения ситуации на Ближнем Востоке.