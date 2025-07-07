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7 июля, 14:17

Президент Ирана Пезешкиан рассказал Карлсону о попытке покушения

Обложка © Zuma\TASS

Обложка © Zuma\TASS

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что израильские спецслужбы пытались устроить покушение на его жизнь, однако операция провалилась.

«Они пытались, но потерпели неудачу», — сказал он.

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По его словам, нападение произошло около полутора недель назад во время закрытого совещания с участием высших иранских чиновников. Израиль, утверждает Пезешкиан, попытался нанести удар по месту проведения встречи. При этом он отметил, что не считает Соединённые Штаты причастными к покушению.

Инцидент, как предполагается, произошёл в ходе операции «Восстающий лев», в рамках которой израильская авиация атаковала территорию Ирана, включая военные и ядерные объекты. Также сообщалось о попытках ликвидации иранских генералов и учёных-ядерщиков.

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Масуд Пезешкиан пришёл к власти в Иране в 2025 году, став президентом после победы на выборах, прошедших на фоне политической нестабильности и усиленного внешнего давления. До этого он долгое время занимал пост депутата меджлиса (иранского парламента), где был известен как умеренный политик, выступающий за реформы и диалог с Западом. В прошлом Пезешкиан также работал министром здравоохранения, а по образованию является хирургом. Его приход к власти был воспринят как попытка Тегерана смягчить международную изоляцию и стабилизировать внутреннюю обстановку. Несмотря на реформаторский имидж, его президентство началось в условиях нарастающей конфронтации с Израилем и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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Марина Фещенко
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