Глава Крыма назвал условие возобновления работы аэропорта Симферополя

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и глава Крыма Сергей Аксёнов обсудили перспективы возобновления функционирования Симферопольского международного аэропорта и готовность воздушной гавани к отправке и приёму рейсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Воздушный транспорт всегда будет играть ключевую роль как для крымчан, так и гостей полуострова. Экономика Крыма не стоит на месте, поэтому, уверен, после открытия пассажиропоток симферопольского аэропорта превысит прежние рекордные показатели», — отметил в ходе встречи Ядров.

Глава республики, в свою очередь, заявил, что аэропорт готов к работе и начнёт функционировать сразу, как только президент России Владимир Путин даст соответствующее распоряжение.

Напомним, что аэропорт в Симферополе был закрыт из соображений безопасности. Несмотря на временные ограничения там проводились все необходимые работы для поддержания нормального состояния гавани, добавил Аксёнов.