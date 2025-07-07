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7 июля, 14:31

Глава Крыма назвал условие возобновления работы аэропорта Симферополя

Аксёнов: Аэропорт Симферополя готов к немедленному возобновлению работы

Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и глава Крыма Сергей Аксёнов обсудили перспективы возобновления функционирования Симферопольского международного аэропорта и готовность воздушной гавани к отправке и приёму рейсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Воздушный транспорт всегда будет играть ключевую роль как для крымчан, так и гостей полуострова. Экономика Крыма не стоит на месте, поэтому, уверен, после открытия пассажиропоток симферопольского аэропорта превысит прежние рекордные показатели», — отметил в ходе встречи Ядров.

Глава республики, в свою очередь, заявил, что аэропорт готов к работе и начнёт функционировать сразу, как только президент России Владимир Путин даст соответствующее распоряжение.

Напомним, что аэропорт в Симферополе был закрыт из соображений безопасности. Несмотря на временные ограничения там проводились все необходимые работы для поддержания нормального состояния гавани, добавил Аксёнов.

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Ранее аналитик подсчитал, что ущерб, который понесли российские авиакомпании из-за коллапса в аэропортах 5-6 июля, может превысить 20 миллиардов рублей. Отмена одного рейса Boeing 737-800 обходится перевозчикам в 15–23 млн рублей прямых убытков. Таким образом, первые сутки транспортного коллапса стоили авиакомпаниям 3,9–5,9 млрд рублей – и это только по отмененным рейсам в трёх аэропортах.

Ольга Сливченко
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