Глава Крыма назвал условие возобновления работы аэропорта Симферополя
Аксёнов: Аэропорт Симферополя готов к немедленному возобновлению работы
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Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и глава Крыма Сергей Аксёнов обсудили перспективы возобновления функционирования Симферопольского международного аэропорта и готовность воздушной гавани к отправке и приёму рейсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Воздушный транспорт всегда будет играть ключевую роль как для крымчан, так и гостей полуострова. Экономика Крыма не стоит на месте, поэтому, уверен, после открытия пассажиропоток симферопольского аэропорта превысит прежние рекордные показатели», — отметил в ходе встречи Ядров.
Глава республики, в свою очередь, заявил, что аэропорт готов к работе и начнёт функционировать сразу, как только президент России Владимир Путин даст соответствующее распоряжение.
Напомним, что аэропорт в Симферополе был закрыт из соображений безопасности. Несмотря на временные ограничения там проводились все необходимые работы для поддержания нормального состояния гавани, добавил Аксёнов.
Ранее аналитик подсчитал, что ущерб, который понесли российские авиакомпании из-за коллапса в аэропортах 5-6 июля, может превысить 20 миллиардов рублей. Отмена одного рейса Boeing 737-800 обходится перевозчикам в 15–23 млн рублей прямых убытков. Таким образом, первые сутки транспортного коллапса стоили авиакомпаниям 3,9–5,9 млрд рублей – и это только по отмененным рейсам в трёх аэропортах.