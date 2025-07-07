Исполнила мечту о сыне: Ани Лорак показала очаровательного мальчишку

Певица Ани Лорак, наконец, исполнила свою мечту о сыне. Она проводит время вместе с четырёхлетним ребёнком своего мужа испанца Исаака Виджраку. Совместное видео показала дочь артистки от первого брака София в своих соцсетях.

Ани Лорак танцует вместе с дочерью Софией и четырёхлетним сыном мужа Исаака Виджраку. Видео © TikTok/ sonchik_sk

На кадрах видно, как мама с дочерью танцуют под музыку и в один момент к ним присоединяется кудрявый мальчик, которого они обнимают. Лорак неоднократно говорила, что планирует ещё одну беременность. Однако вместе с тем она собирается принимать активное участие в жизни детей своего мужа. Новый избранник певицы воспитывает двоих детей: взрослую дочь Эбони и маленького сына, рождённого в 2021 году. Теперь они напоминают одну большую и счастливую семью.