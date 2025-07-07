Украинка, которая переехала из Киева в Россию, рассказала, как бойцы ВСУ жалуются на высшие чины в армии. Военные Незалежной объяснили, что командование мечтает о том, чтобы боевые действия в зоне СВО продолжались и дальше.

Украинка отметила, что солдаты вынуждены платить за то, чтобы их не отправляли на фронт. По словам военных ВСУ, день отпуска стоит 1000 гривен (почти две тысячи рублей), две недели – 14 тысяч (26 460 рублей). Из-за этого на руки солдатам остаётся не более 30% от общего размера выплат. Также бойцы ВСУ пожаловались, что наиболее уязвимы те, чьи начальники злоупотребляют алкоголем или наркотиками. По их словам, в подобных ситуациях вымогательства часто перерастают в физическое насилие и истязания.