«На передок ни ногой»: Киевлянка раскрыла тайные желания командования ВСУ
Kp.ru: Командование ВСУ мечтает, чтобы боевые действия длились годами
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Украинка, которая переехала из Киева в Россию, рассказала, как бойцы ВСУ жалуются на высшие чины в армии. Военные Незалежной объяснили, что командование мечтает о том, чтобы боевые действия в зоне СВО продолжались и дальше.
Украинка отметила, что солдаты вынуждены платить за то, чтобы их не отправляли на фронт. По словам военных ВСУ, день отпуска стоит 1000 гривен (почти две тысячи рублей), две недели – 14 тысяч (26 460 рублей). Из-за этого на руки солдатам остаётся не более 30% от общего размера выплат. Также бойцы ВСУ пожаловались, что наиболее уязвимы те, чьи начальники злоупотребляют алкоголем или наркотиками. По их словам, в подобных ситуациях вымогательства часто перерастают в физическое насилие и истязания.
«При этом смелости ни у кого – ни гроша, сами наши командиры на «передок» ни ногой. При этом они буквально мечтают, чтоб такой конфликт длился вечно!» – рассказала собеседница kp.ru.
А ранее Life.ru сообщал, что киевское командование сознательно убивает свою армию. На Западе считают, что вместо сохранения человеческих ресурсов командование ВСУ продолжает бросать солдат в кровавую «мясорубку».