Путин разрешил лицам без российского гражданства служить в ВС РФ по контракту
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Иностранные граждане получили возможность служить по контракту в Вооружённых силах России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Благодаря изменениям в законах о воинской обязанности, обороне и статусе военнослужащих, лица без гражданства получили возможность поступать на службу по контракту в ВС РФ и другие воинские формирования.
Кроме того, контракты с лицами без гражданства и иностранными гражданами будут заключаться до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.
Ранее Путин утвердил поправки, расширяющие полномочия командиров и руководителей военной полиции в сфере дисциплинарных мер. Теперь они могут самостоятельно назначать дисциплинарный арест военнослужащим за проступки в зоне спецоперации.