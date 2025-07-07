Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 15:25

Ажиотаж в Рио: Лавров оказался в эпицентре внимания журналистоов на саммите БРИКС

РИАН: Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала бурный интерес у СМИ

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро привлекла огромное внимание прессы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зал для пресс-конференции был настолько переполнен, что десятки журналистов, уже заняв все сидячие места, вынуждены были приносить стулья. Некоторым представителям СМИ, включая западные издания, не хватило места, и они не смогли попасть внутрь.

В Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля проходит саммит БРИКС. С 2024 года, помимо стран-основательниц, в состав БРИКС входят Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года к ним присоединится Индонезия. Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам являются партнёрами БРИКС.

Запад охватила паника из-за усиления влияния стран БРИКС
Запад охватила паника из-за усиления влияния стран БРИКС

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 10-процентные торговые пошлины в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС. Соответствующее заявление было опубликовано в социальной сети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что исключений не будет и страны, поддерживающие «антиамериканскую политику», столкнутся с дополнительными пошлинами.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Бразилия
  • БРИКС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar