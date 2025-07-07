Ажиотаж в Рио: Лавров оказался в эпицентре внимания журналистоов на саммите БРИКС

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро привлекла огромное внимание прессы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зал для пресс-конференции был настолько переполнен, что десятки журналистов, уже заняв все сидячие места, вынуждены были приносить стулья. Некоторым представителям СМИ, включая западные издания, не хватило места, и они не смогли попасть внутрь.

В Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля проходит саммит БРИКС. С 2024 года, помимо стран-основательниц, в состав БРИКС входят Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года к ним присоединится Индонезия. Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам являются партнёрами БРИКС.