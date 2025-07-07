До 4 выросло число пострадавших при взрыве гранаты возле ТЦ «Малина» в Рязани

До четырёх выросло число пострадавших при взрыве гранаты возле ТЦ «Малина» в Рязани. Об этом сообщает SHOT.

По уточнённым данным, боеприпас к бару принёс 18-летний парень. Он был уверен, что это муляж, и хотел показать друзьям. В итоге прогремел взрыв. Владельцу гранаты оторвало руку, а один из его друзей погиб. Пострадало ещё три человека.