До 4 выросло число пострадавших при взрыве гранаты возле ТЦ «Малина» в Рязани
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До четырёх выросло число пострадавших при взрыве гранаты возле ТЦ «Малина» в Рязани. Об этом сообщает SHOT.
По уточнённым данным, боеприпас к бару принёс 18-летний парень. Он был уверен, что это муляж, и хотел показать друзьям. В итоге прогремел взрыв. Владельцу гранаты оторвало руку, а один из его друзей погиб. Пострадало ещё три человека.
На месте работают экстренные службы, территория оцеплена, выясняются все обстоятельства произошедшего.