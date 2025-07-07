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7 июля, 16:04

До 4 выросло число пострадавших при взрыве гранаты возле ТЦ «Малина» в Рязани

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

До четырёх выросло число пострадавших при взрыве гранаты возле ТЦ «Малина» в Рязани. Об этом сообщает SHOT.

По уточнённым данным, боеприпас к бару принёс 18-летний парень. Он был уверен, что это муляж, и хотел показать друзьям. В итоге прогремел взрыв. Владельцу гранаты оторвало руку, а один из его друзей погиб. Пострадало ещё три человека.

Думал, что муляж: Стали известны подробности взрыва в Рязани
Думал, что муляж: Стали известны подробности взрыва в Рязани

На месте работают экстренные службы, территория оцеплена, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Александра Вишнякова
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