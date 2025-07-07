Лавров рассказал о надвигающемся бунте в НАТО
Лавров заявил о разногласиях в НАТО и созревании «лёгкого бунта на корабле»
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро сделал резкое заявление о внутренней ситуации в НАТО. По его словам, в альянсе нарастают серьёзные противоречия.
«Там углубляются разногласия, такой лёгкий бунт на корабле зреет, поскольку всё больше и больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными хозяином, а своими национальными интересами», — заявил Лавров.
Ранее Life.ru сообщал, что саммит БРИКС продемонстрировал организованность на фоне G20. На фотосессии БРИКС не было опоздавших или отсутствующих участников, что выгодно отличает её от «неорганизованной съёмки G20», где отсутствие лидеров ряда стран стало символом беспорядка.