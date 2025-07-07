Лавров рассказал о надвигающемся бунте в НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро сделал резкое заявление о внутренней ситуации в НАТО. По его словам, в альянсе нарастают серьёзные противоречия.

«Там углубляются разногласия, такой лёгкий бунт на корабле зреет, поскольку всё больше и больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными хозяином, а своими национальными интересами», — заявил Лавров.