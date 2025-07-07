Хинштейна единогласно выдвинули кандидатом в губернаторы Курской области

«Я крайне благодарен и признателен за поддержку, которую ощущаю каждодневно, работая в регионе вместе с вами. Если вы, а затем впоследствии жители региона окажете мне доверие, и я буду избран губернатором Курской области, то буду делать максимум возможного, чтобы ситуация в нашем регионе изменилась в лучшую сторону, чтобы каждый курянин почувствовал свою защищённость», — отметил Хинштейн.