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Регион
7 июля, 16:31

Хинштейна единогласно выдвинули кандидатом в губернаторы Курской области

Хинштейн будет баллотироваться на пост губернатора Курской области от «Единой России»

Обложка © Telegram / a_hinshtein

Обложка © Telegram / a_hinshtein

«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Александра Хинштейна на выборах губернатора Курской области. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

Делегаты конференции, представляющие местные отделения партии, региональный политсовет и контрольную комиссию, единогласно проголосовали за кандидатуру врио губернатора Курской области. В мероприятии участвовали представители всех 35 региональных отделений «Единой России».

«Я крайне благодарен и признателен за поддержку, которую ощущаю каждодневно, работая в регионе вместе с вами. Если вы, а затем впоследствии жители региона окажете мне доверие, и я буду избран губернатором Курской области, то буду делать максимум возможного, чтобы ситуация в нашем регионе изменилась в лучшую сторону, чтобы каждый курянин почувствовал свою защищённость», — отметил Хинштейн.

Напомним, экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области 5 декабря 2024 года.

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Наталья Демьянова
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