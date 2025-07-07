Один труп и четверо пострадавших: СК устанавливает обстоятельства взрыва в рязанском баре
Следователи устанавливают обстоятельства взрыва гранаты в рязанском баре
Экстренные службы рядом с баром, где взорвалась граната. Обложка © Telegram/ РЯЗИНФОРМБЮРО
В Рязани на улице Соборной произошёл взрыв в здании лаунж-бара, в результате которого один человек погиб, а четверо получили ранения и были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Следователи устанавливают все подробности инцидента, на месте работают криминалисты.
«На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Рязанской области», — рассказали в СК РФ.
Прокуратура Советского района города Рязани также организовала проверку по факту произошедшего, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, что всё произошло на территории ТЦ «Малина». 18-летний парень принёс в бар гранату, думая, что это муляж. Он хотел продемонстрировать её друзьям, однако боеприпас оказался настоящим и сдетонировал прямо у него в руке. Владельцу гранаты оторвало руку, а один из его друзей погиб.