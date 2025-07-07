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7 июля, 18:08

Один труп и четверо пострадавших: СК устанавливает обстоятельства взрыва в рязанском баре

Следователи устанавливают обстоятельства взрыва гранаты в рязанском баре

Экстренные службы рядом с баром, где взорвалась граната. Обложка © Telegram/ РЯЗИНФОРМБЮРО

Экстренные службы рядом с баром, где взорвалась граната. Обложка © Telegram/ РЯЗИНФОРМБЮРО

В Рязани на улице Соборной произошёл взрыв в здании лаунж-бара, в результате которого один человек погиб, а четверо получили ранения и были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Следователи устанавливают все подробности инцидента, на месте работают криминалисты.

«На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Рязанской области», рассказали в СК РФ.

Прокуратура Советского района города Рязани также организовала проверку по факту произошедшего, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

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Напомним, что всё произошло на территории ТЦ «Малина». 18-летний парень принёс в бар гранату, думая, что это муляж. Он хотел продемонстрировать её друзьям, однако боеприпас оказался настоящим и сдетонировал прямо у него в руке. Владельцу гранаты оторвало руку, а один из его друзей погиб.

Полина Никифорова
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