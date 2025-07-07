Все аэропорты России вновь принимают и отправляют рейсы
Росавиация: Все российские аэропорты вновь принимают и отправляют рейсы
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Все аэропорты России вернулись к обычному режиму работы. Росавиация отмечает спокойную обстановку и нормализацию расписания.
«Сейчас все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы», — указано в Telegram-канале ведомства.
По состоянию на 20:00 мск 7 июля, московский аэропорт Шереметьево принял и отправил 562 самолета, петербургский Пулково — 442, а нижегородский Стригино — 38.
Ранее сообщалось, что платная курительная комната в петербургском аэропорту Пулково, вызвавшая недовольство застрявших пассажиров, будет закрыта на ремонт. Причиной стали повреждения, вызванные интенсивным использованием.