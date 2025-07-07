Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 18:23

Все аэропорты России вновь принимают и отправляют рейсы

Росавиация: Все российские аэропорты вновь принимают и отправляют рейсы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Все аэропорты России вернулись к обычному режиму работы. Росавиация отмечает спокойную обстановку и нормализацию расписания.

«Сейчас все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы», — указано в Telegram-канале ведомства.

По состоянию на 20:00 мск 7 июля, московский аэропорт Шереметьево принял и отправил 562 самолета, петербургский Пулково — 442, а нижегородский Стригино — 38.

Нет сигарет — нет проблемы: Life.ru узнал у адвоката, обязан ли пассажир задержанного рейса платить за курилку в Пулково
Нет сигарет — нет проблемы: Life.ru узнал у адвоката, обязан ли пассажир задержанного рейса платить за курилку в Пулково

Ранее сообщалось, что платная курительная комната в петербургском аэропорту Пулково, вызвавшая недовольство застрявших пассажиров, будет закрыта на ремонт. Причиной стали повреждения, вызванные интенсивным использованием.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar