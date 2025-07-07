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7 июля, 16:37

Не выдержала наплыва желающих: Платную курилку в Пулково закроют на ремонт

SHOT: Платную курительную комнату в Пулково закроют на ремонт

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Платная курительная комната в петербургском аэропорту Пулково, вызвавшая недовольство застрявших пассажиров, будет закрыта на ремонт. Об этом сообщает SHOT.

Причиной стали повреждения, вызванные интенсивным использованием. Курилка, вход в которую стоит 500 рублей, перестанет функционировать уже этой ночью. Сроки ремонта пока не определены, и состояние конструкции будет оценено специалистами.
Нет сигарет — нет проблемы: Life.ru узнал у адвоката, обязан ли пассажир задержанного рейса платить за курилку в Пулково
Нет сигарет — нет проблемы: Life.ru узнал у адвоката, обязан ли пассажир задержанного рейса платить за курилку в Пулково

Напомним, что в аэропорту Пулково установлена плата в размере 500 рублей за посещение специальных курительных комнат, при этом полностью отсутствуют бесплатные альтернативы для курящих пассажиров. В последние дни из-за большого количества отменённых рейсов в воздушной гавани скопилось немало людей, с наплывом которых платная комната для курения просто не справляется.

Наталья Демьянова
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