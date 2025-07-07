Масштабное снижение: В России некоторые китайские автобренды обновили свои прайс-листы

В течение первой недели июля большинство китайских производителей автомобилей произвели корректировку своих прайс-листов. По словам автоэксперта Олега Мосеева, в некоторых случаях наблюдается снижение цен.

«Tiggo 8 Pro Max New. Цены на комплектации 24–25 года снизились на 130–380 тысяч рублей. Скидка на комплектации 2024 года в размере 130–200 тысяч рублей отменена», — ответил он в своём телеграм-канале.

Аналогичная тенденция наблюдается и у других автопроизводителей. Многие бренды, такие как Haval, Geely, Jetour и Tank, также снизили цены на свои модели 2024-2025 годов. Размер скидок варьируется в зависимости от модели и комплектации, достигая у некоторых марок 600 тысяч рублей.

При этом необычная ситуация произошла с Hongqi H5 Black Edition. Скидки стали больше на 160 тысяч, но цены тоже возросли. Также модели VGV U70 Pro и U75 Plus лишились части прежних скидок.