Финского дипломата обвинили в домогательствах в Португалии

Министерство иностранных дел Финляндии сделало официальное предупреждение послу страны в Португалии Титте Майя-Луото. Об этом сообщило издание Ilta-Sanomat, ссылаясь на собственные источники.

В отношении дипломата выдвинуты обвинения в ненадлежащем поведении и нарушении служебной этики. Утверждается, что некоторые представители финского диппредставительства в Португалии подали жалобы на Майя-Луото, обвиняя её в домогательствах и иных формах неподобающего поведения.