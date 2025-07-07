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7 июля, 19:27

Финского дипломата обвинили в домогательствах в Португалии

Ilta-Sanomat: МИД Финляндии предупредил своего посла о неподобающем поведении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afif Ahsan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afif Ahsan

Министерство иностранных дел Финляндии сделало официальное предупреждение послу страны в Португалии Титте Майя-Луото. Об этом сообщило издание Ilta-Sanomat, ссылаясь на собственные источники.

В отношении дипломата выдвинуты обвинения в ненадлежащем поведении и нарушении служебной этики. Утверждается, что некоторые представители финского диппредставительства в Португалии подали жалобы на Майя-Луото, обвиняя её в домогательствах и иных формах неподобающего поведения.

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Ранее МИД Финляндии вызвал российского посла для дачи объяснений в связи с предполагаемым инцидентом в воздушном пространстве. Временному поверенному в делах посольства России было предложено предоставить разъяснения по поводу предполагаемого нарушения границы финским воздушным пространством российским самолётом.

Антон Голыбин
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