Финского дипломата обвинили в домогательствах в Португалии
Ilta-Sanomat: МИД Финляндии предупредил своего посла о неподобающем поведении
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afif Ahsan
Министерство иностранных дел Финляндии сделало официальное предупреждение послу страны в Португалии Титте Майя-Луото. Об этом сообщило издание Ilta-Sanomat, ссылаясь на собственные источники.
В отношении дипломата выдвинуты обвинения в ненадлежащем поведении и нарушении служебной этики. Утверждается, что некоторые представители финского диппредставительства в Португалии подали жалобы на Майя-Луото, обвиняя её в домогательствах и иных формах неподобающего поведения.
Ранее МИД Финляндии вызвал российского посла для дачи объяснений в связи с предполагаемым инцидентом в воздушном пространстве. Временному поверенному в делах посольства России было предложено предоставить разъяснения по поводу предполагаемого нарушения границы финским воздушным пространством российским самолётом.