Ирану удалось поразить пять военных баз и десятки объектов инфраструктуры Израиля

Иран в ходе июньского конфликта с Израилем поразил пять военных баз и около 40 объектов инфраструктуры. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на данные спутниковой разведки.

«Согласно анализу спутниковых данных, проведённому в Университете штата Орегон, новая информация об иранских ракетных ударах по Израилю, нанесённых за одиннадцать дней с 13 по 24 июня, подтверждает успешные удары по ключевым объектам инфраструктуры и военным объектам», — говорится в публикации.

Среди ключевых целей, успешно поражённых иранскими ракетами, значатся порт Хайфы, нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, аэропорт Бен-Гурион, Институт науки и технологий имени Вейцмана, Университет Бен-Гуриона, штаб-квартира оборонной компании Rafael, Израильский центр ядерных исследований в Тель-Авиве и промышленные объекты в Кирьят-Гате. Среди военных объектов, подвергшихся атакам, были названы израильский аналог Пентагона «Кария», здания министерства обороны и штаб-квартира «Моссада», а также авиабазы «Овда» и «Неватим», где базируются истребители F-16 и F-35. В статье также подчёркивается, что степень ущерба, нанесённого этим и другим объектам, остаётся неясной из-за цензуры, введённой Израилем.

По данным издания, иранские удары стали ответом на израильскую воздушную операцию против целей на территории Ирана 13 июня. Использовались баллистические ракеты классов «Эмад», «Хадж Касем», «Хейбар Шекан» или «Фаттах», а также беспилотники «Шахед 136» и «Араш 2».