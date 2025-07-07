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7 июля, 14:11

Президент Ирана предупредил США о дьявольских кознях Нетаньяху

Президент Ирана Пезешкиан призвал США не поддаваться влиянию Нетаньяху

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что политика Израиля направлена на эскалацию конфликта. Он также призвал США обратить на это внимание.

Иран, по заявлению Пезешкиан, обладает достаточным потенциалом для самообороны и готов решительно защищать свою территорию. Он также заверил, что Тегеран не стремится к войне и не намерен разрабатывать ядерное оружие.

«Это неправильное восприятие появилось в головах у американских властей из-за дьявольских козней Нетаньяху и израильского режима. Их политика нацелена на разжигание войны, и президенту США стоит это знать», — сказал иранский лидер.

Власти Ирана признали значительный урон ядерным объектам от ударов США
Власти Ирана признали значительный урон ядерным объектам от ударов США

Ранее сообщалось, что Израиль обвинили в сокрытии иранских ударов по военным объектам. Среди поражённых целей названы центр сбора разведывательной информации и логистическая база. Утверждается, что всего было атаковано более 40 объектов израильской инфраструктуры.

Наталья Демьянова
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