Депутат Верховной рады Анна Скороход выразила сомнения в искренности стремления киевских властей к завершению вооружённого конфликта. По её словам, украинская сторона не относится к переговорному процессу всерьёз, а переговоры ведут люди, далёкие от дипломатии. Кроме того, Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут «сумасшедшие» потери, о которых власти не говорят.

«Возвращение 6 тыс. тел, взамен мы отдали до 100, насколько я помню. Согласитесь, для общества это производит негативный эффект, потому что мы прекрасно понимаем, что потери сумасшедшие, и нам о потерях не говорят», — заявила нардеп в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.

Скороход добавила, что украинская сторона использует переговорный процесс как «показуху». Она также рассказала, что случайно стала свидетелем разговора одного из своих коллег, который заявил о желании «выйти из переговорного Стамбульского процесса».

По итогам двух раундов переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились об обмене пленными и возвращении тяжелобольных и молодых пленных по формату «всех на всех».