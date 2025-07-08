Путин внёс изменения в порядок прохождения военной службы в России

Президент России Владимир Путин утвердил новый указ, который вносит изменения в регламент прохождения службы в Вооружённых силах Российской Федерации. Текст распоряжения размещён на портале правовой информации.

Среди поправок выделяется возможность для иностранных граждан проходить военную службу не только при введении чрезвычайного положения или в ходе военных действий, но и в условиях мобилизации.

Кроме того, уточнён порядок увольнения военнослужащих, проходящих контрактную службу. Теперь при наличии нескольких оснований для расторжения контракта боец вправе выбрать одно из них, за исключением ситуаций, связанных с особыми случаями. К таким случаям относится, в частности, внесение в реестр иностранных агентов.