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7 июля, 21:27

Путин внёс изменения в порядок прохождения военной службы в России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин утвердил новый указ, который вносит изменения в регламент прохождения службы в Вооружённых силах Российской Федерации. Текст распоряжения размещён на портале правовой информации.

Среди поправок выделяется возможность для иностранных граждан проходить военную службу не только при введении чрезвычайного положения или в ходе военных действий, но и в условиях мобилизации.

Кроме того, уточнён порядок увольнения военнослужащих, проходящих контрактную службу. Теперь при наличии нескольких оснований для расторжения контракта боец вправе выбрать одно из них, за исключением ситуаций, связанных с особыми случаями. К таким случаям относится, в частности, внесение в реестр иностранных агентов.

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А ранее российский лидер разрешил иностранным гражданам служить по контракту в ВС РФ. Согласно поправкам, контракты с лицами без гражданства и иностранными гражданами будут заключаться до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.

Тимур Хингеев
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