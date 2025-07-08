Брат попросил у Блиновской помощи из-за угрозы конфискации квартиры и получил 19 рублей

У брата известной блогерши Елены Блиновской Александра Останина возникла угроза потери квартиры из-за проблем сестры с законом. При этом, недвижимость была приобретена задолго до того, как «королева марафонов» стала популярной, сообщает SHOT.

Брат Блиновской пожаловался, что у него хотят забрать квартиру. Видео © SHOT

Александр, владеющий 5 миллионами рублей наличными, 4 миллионами на банковских счётах и двумя квартирами, оспаривает попытки изъятия его недвижимости. Он утверждает, что квартира, где живут его дети, была приобретена в 2016 году, до начала бизнеса его сестры, и является его личной собственностью. Также он выступает против изъятия жилья, в которой он и Елена выросли.

Александр лишь изредка переписывается с сестрой. Он подчёркивает, что Елена никогда не переводила ему никаких серьёзных денег, а единственный перевод в 19 рублей был лишь возвратом детского долга.

«Мы с Леной пишем письма друг другу, но нечасто... Она уже свыклась», — отметил Александр.

Брат марафонщицы также рассказал, что дети Елены и Алексея Блиновских сейчас живут у родителей Алексея в Ярославле. Они занимаются спортом, ездят на соревнования. Сам дядя с племянниками общается редко.