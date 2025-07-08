План «Ковёр» введён в аэропорту Перми

План «Ковёр» был введён в аэропорту Перми (Большое Савино) в 00:40 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

« Аэропорт Пермь (Большое Савино; код ИКАО: USPP). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов », — говорится в сообщении.

А ранее авиаэксперт рассказал, что получить компенсацию за билеты для пассажиров, застрявших в российских аэропортах из-за угрозы украинских БПЛА, будет крайне затруднительно. По его словам, задержки произошли по всей России не по вине авиакомпаний. Однако возврат средств возможен при оформлении «вынужденного возврата».