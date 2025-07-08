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7 июля, 22:06

План «Ковёр» введён в аэропорту Перми

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» был введён в аэропорту Перми (Большое Савино) в 00:40 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Пермь (Большое Савино; код ИКАО: USPP). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

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А ранее авиаэксперт рассказал, что получить компенсацию за билеты для пассажиров, застрявших в российских аэропортах из-за угрозы украинских БПЛА, будет крайне затруднительно. По его словам, задержки произошли по всей России не по вине авиакомпаний. Однако возврат средств возможен при оформлении «вынужденного возврата».

Тимур Хингеев
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