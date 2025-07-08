Уличная романтика — всё: Life.ru выяснил, какие наказания грозят за срыв цветов с клумбы

Привычка срывать цветы с городских клумб или палисадников может обернуться не романтической историей, а административной или даже уголовной ответственностью. Адвокат Адвокатской конторы 21 Коллегии адвокатов МГКА Дарья Назарова рассказала Life.ru, какие последствия ждут тех, кто решил «одолжить» растения у города.

«В соответствии с действующим законодательством предметом преступления при краже является движимое и недвижимое имущество, в том числе животные и растения. В случае если цветы с клумбы сорваны или выкопаны тайно, человек впоследствии унёс их с собой, и сумма причинённого ущерба превышает 2,5 тыс. рублей, деяние будет квалифицироваться как преступление, предусмотренное статьёй 158 (кража) Уголовного кодекса РФ», — предупреждает эксперт.

Если же ущерб оказался менее значительным, деяние подпадает под статью 7.27 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хищение). В таком случае нарушителю грозит штраф до пятикратной стоимости похищенного, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы — до 120 часов.

Повторное правонарушение в течение года после административного наказания будет расцениваться как уголовное. Статья 158.1 УК РФ предусматривает более серьёзные меры: штраф до 40 тысяч рублей, принудительные или исправительные работы, ограничение свободы либо её лишение сроком до одного года.

«Кроме того, в случае если правонарушитель сорвал цветы не из корыстных побуждений (чтобы подарить девушке), а чтобы показать своё неуважение к общественным нормам (к примеру, из вредности, и тут же побросал рядом с местом преступления), то деяние будет квалифицировано как административное правонарушение, предусмотренное статьёй «Мелкое хулиганство», — отметила специалист.

Данный случай подпадает под статью 20.1 КоАП и влечёт за собой штраф до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Отдельно адвокат подчеркнула, что на собственной клумбе гражданин волен распоряжаться растениями по своему усмотрению: дарить, рвать, пересаживать — закон этого не запрещает.