Армия России отрезала пути снабжения противника и пресекает любые перемещения в Константиновке. Это создаёт тяжелейшие условия для боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает New York Times (NYT).

В публикации уточняется, что украинские военнослужащие попали в огненный мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Боевики не могут провести ротацию и эвакуацию раненых уже несколько недель.

«Каждые 10-20 минут они (российские военнослужащие. — Прим. Life.ru) бьют по тылу и снабжению. В пределах 15 километров от линии фронта создана мёртвая зона», — заявил один из украинских боевиков.