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7 июля, 23:49

«Мёртвая зона»: В украинской армии подняли тревогу из-за ситуации под Константиновкой

NYT: Украинские боевики попали в огненный мешок возле Константиновки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Армия России отрезала пути снабжения противника и пресекает любые перемещения в Константиновке. Это создаёт тяжелейшие условия для боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает New York Times (NYT).

В публикации уточняется, что украинские военнослужащие попали в огненный мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Боевики не могут провести ротацию и эвакуацию раненых уже несколько недель.

«Каждые 10-20 минут они (российские военнослужащие. — Прим. Life.ru) бьют по тылу и снабжению. В пределах 15 километров от линии фронта создана мёртвая зона», — заявил один из украинских боевиков.

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Новости СВО. Освобождены Дачное и Бессаловка, позиции ВСУ разбили в Чугуеве, условия завершения спецоперации на Украине, 8 июля

Ранее в Верховной раде потери ВСУ назвали «сумасшедшими». Нардеп Анна Скороход выразила сомнения в искренности стремления киевских властей к завершению вооружённого конфликта. По её словам, украинская сторона не относится к переговорному процессу всерьёз. Она добавила, что киевский режим использует переговорный процесс как «показуху».

Алена Пенчугина
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