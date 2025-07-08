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7 июля, 23:53

Трамп уведомил Вучича о введении 35-процентных пошлин на сербские товары

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Американский лидер Дональд Трамп проинформировал президента Сербии Александра Вучича о введении дополнительных импортных пошлин на товары из Сербии в размере 35%, которые вступят в силу с 1 августа. Об этом стало известно из опубликованных писем главы Белого дома в социальной сети Truth Social.

Согласно опубликованным документам, Вашингтон намерен ввести импортную пошлину в размере 35% в отношении товаров, произведённых в Сербии.

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Ранее в Белом доме сообщили о намерении ввести новые торговые пошлины в отношении ряда стран. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп подписал соответствующие письма, которые были направлены, в частности, Южной Корее и Японии. По её словам, уведомления о введении новых пошлин получили около 12 стран.

Антон Голыбин
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