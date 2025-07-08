Трамп уведомил Вучича о введении 35-процентных пошлин на сербские товары

Американский лидер Дональд Трамп проинформировал президента Сербии Александра Вучича о введении дополнительных импортных пошлин на товары из Сербии в размере 35%, которые вступят в силу с 1 августа. Об этом стало известно из опубликованных писем главы Белого дома в социальной сети Truth Social.

Согласно опубликованным документам, Вашингтон намерен ввести импортную пошлину в размере 35% в отношении товаров, произведённых в Сербии.