Миллионы россиян с ноября столкнутся с внезапным взысканием долгов

С ноября 2025 года планируют запустить новый способ взыскания налоговых долгов с физических лиц без участия суда. Это касается тех, кто самостоятельно подаёт декларацию и признаёт свои обязательства. Если человек не будет спорить с доначислениями, налоговая сможет взыскивать долг сразу. 7 июля правительственная комиссия одобрила эту идею ко второму чтению. Об этом сообщает газета «Известия».

Юрий Мирзоев из юридической компании «Митра» объяснил, как это будет работать. Налоговики пришлют уведомление с требованием оплатить долг. Если человек не оплатит и не подаст возражение, налоговая вынесет решение о взыскании. Сначала снимут деньги с банковских счетов, а если средств не хватит — к делу подключатся приставы, которые могут взыскать долг через имущество.

Уведомление можно будет получить через личный кабинет на сайте ФНС, на «Госуслугах» или заказным письмом. Если гражданин подаст возражение, налоговики обязаны обратиться в суд. На это даётся 30 дней.

В ФНС рассказали, что ежегодно рассматривают около 4,5 миллиона дел о налоговых задолженностях. По мнению юристов, почти все эти требования (99,9%) оправданы, поэтому такой внесудебный порядок может значительно упростить работу.