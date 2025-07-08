Временные ограничения на полёты сняты в аэропорту Перми

В аэропорту Пермь (Большое Савино) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщает Росавиация.

В период действия ограничений, введённых для обеспечения безопасности полётов, два самолёта, направлявшихся в Пермь, были перенаправлены на запасные аэродромы.