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8 июля, 00:28

Временные ограничения на полёты сняты в аэропорту Перми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

В аэропорту Пермь (Большое Савино) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщает Росавиация.

В период действия ограничений, введённых для обеспечения безопасности полётов, два самолёта, направлявшихся в Пермь, были перенаправлены на запасные аэродромы.

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Ранее Росавиация сообщала о возобновлении штатной работы всех российских аэропортов. Согласно информации ведомства, обстановка в аэропортах спокойная, расписание рейсов нормализовалось. По данным на 20:00 мск 7 июля, московский аэропорт Шереметьево принял и отправил 562 самолёта, петербургский Пулково — 442, а нижегородский Стригино — 38.

Антон Голыбин
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