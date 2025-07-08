Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 01:03

Илон Маск объявил о запуске Starlink в Катаре

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Спутниковая связь Starlink, разработанная американской компанией SpaceX, теперь доступна в Катаре. Об этом сообщил предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

«Starlink теперь доступен в Катаре!» — написал американский миллиардер.

«Очередная игрушка и блажь»: Политолог объяснил решение Маска создать партию «Америка»
«Очередная игрушка и блажь»: Политолог объяснил решение Маска создать партию «Америка»

Ранее Илон Маск вступил в заочную полемику с президентом США Дональдом Трампом, опубликовав в соцсети X сатирическую картинку, намекающую на отсутствие юридических последствий в деле, связанном с финансистом Джеффри Эпштейном. Опубликованное изображение содержало текст, указывающий на число арестов, связанных с делом Эпштейна. Маск написал: «Который час? О, смотрите, опять никого не арестовали».

Антон Голыбин
  • Новости
  • Илон Маск
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar