Илон Маск объявил о запуске Starlink в Катаре

Спутниковая связь Starlink, разработанная американской компанией SpaceX, теперь доступна в Катаре. Об этом сообщил предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

Ранее Илон Маск вступил в заочную полемику с президентом США Дональдом Трампом, опубликовав в соцсети X сатирическую картинку, намекающую на отсутствие юридических последствий в деле, связанном с финансистом Джеффри Эпштейном. Опубликованное изображение содержало текст, указывающий на число арестов, связанных с делом Эпштейна. Маск написал: «Который час? О, смотрите, опять никого не арестовали».