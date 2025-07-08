Уиткофф назвал сроки встречи представителей США и Ирана
Уиткофф сообщил о возможной встрече США и Ирана на следующей неделе
Стивен Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Переговоры между делегациями Соединённых Штатов и Ирана касательно ядерного соглашения могут состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщил спецпосланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф. Трансляция велась агентством Associated Press.
«Очень скоро. На следующей неделе или около того», — сказал Уиткофф в ответ на вопрос о сроках встречи.
А ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что политика Израиля направлена на эскалацию конфликта. Он также призвал США обратить на это внимание. Пезешкиан также заверил, что Тегеран не стремится к войне и не намерен разрабатывать ядерное оружие.