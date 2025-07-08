Уиткофф назвал сроки встречи представителей США и Ирана

Переговоры между делегациями Соединённых Штатов и Ирана касательно ядерного соглашения могут состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщил спецпосланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф. Трансляция велась агентством Associated Press.

«Очень скоро. На следующей неделе или около того», — сказал Уиткофф в ответ на вопрос о сроках встречи.