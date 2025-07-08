Лето на паузе: В июне в России выросли продажи газовых горелок и тёплых свитеров

Холодный июнь 2025 года внёс существенные коррективы в летние планы россиян, заставив пересмотреть не только направления поездок, но и содержимое продуктовых корзин и гардероба. Сеть гипермаркетов «О'Кей» рассказала Life.ru, что люди пикникам на природе предпочли просмотр сериалов и походы по торговым центрам.

«В июне продажи традиционных летних товаров заметно снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года: мороженого — на 19%, прохладительных напитков — на 14%, холодных закусок — на 6%. Зато вырос интерес к сытным блюдам, которые обычно покупают осенью или зимой. Например, продажи борща выросли на 9%, салата «Сельдь под шубой» — на 5%, а «Цезаря с пармезаном» — на 10%», — констатируют эксперты сети.

Погодные условия отразились и на продажах одежды. Вместо лёгкого летнего гардероба покупатели выбирали тёплые вещи: вязаные джемперы, демисезонные куртки, спортивные жилеты, детские шапки и шарфы. При этом спрос на пляжные шорты снизился на 95%, а на купальники — на 61%.

Сильнее всего снижение интереса к летним товарам заметно в Центральной России, где июнь выдался особенно холодным. Реже стали покупать велосипеды (–74%), надувные бассейны (–64%) и самокаты (–38%). Однако россияне не отказываются от отдыха, а просто адаптируют его к новым погодным условиям. Вырос спрос на настольный теннис (+55%) и туристические товары вроде газовых горелок (+37%). Снаряжение для плавания в крытых бассейнах показало рекордный рост — +117%.

Интересно, что многие воспринимают непогоду как возможность провести время дома. 37% опрошенных признались, что в холодные вечера с удовольствием смотрят фильмы и сериалы, 25% проводят больше времени с семьёй, а 17% уезжают на дачу.

9% респондентов предпочитают прогулки по торговым центрам, а 8% занимаются творчеством. При этом 30% опрошенных россиян отмечают, что погода никак не влияет на их привычный образ жизни. В то же время 17% стали реже выходить из дома, а 10% респондентов признались, что отказались от поездок к водоёмам.