Пожелавшей смерти бойцам СВО блогерше добавили 5 суток ареста за наркотики
Мария Махмутова. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Мировой суд Иркутска вынес решение о дополнительном аресте блогерши Марии Махмутовой на пять суток. Причиной послужило обнаружение в её крови психотропного вещества фенобарбитала в день задержания.
Сама Махмутова утверждает, что употребляет «корвалол» без назначения врача, объясняя это необходимостью купировать приступы. В суде она отрицала употребление наркотиков и не смогла объяснить наличие фенобарбитала в крови.
«В судебном заседании блогер вину не признала, указала, что наркотики не принимает, когда у неё начинаются приступы, она вынуждена принимать лекарственное средство «корвалол», для употребления которого не нужен рецепт. В связи с чем у неё обнаружен фенобарбитал, пояснить не может», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Иркутской области.
Ранее блогерша, находясь за рулём автомобиля, записала видео, в котором выразила пожелание смерти участникам специальной военной операции и заявила о готовности отпраздновать их гибель. Кроме того, в её высказываниях были обнаружены слова, наносящие ущерб репутации и доверию к Вооружённым Силам Российской Федерации. При задержании она находилась в состоянии алкогольного опьянения и с ножом в руках.