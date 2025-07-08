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Регион
8 июля, 03:31

Пожелавшей смерти бойцам СВО блогерше добавили 5 суток ареста за наркотики

Мария Махмутова. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Мария Махмутова. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Мировой суд Иркутска вынес решение о дополнительном аресте блогерши Марии Махмутовой на пять суток. Причиной послужило обнаружение в её крови психотропного вещества фенобарбитала в день задержания.

Сама Махмутова утверждает, что употребляет «корвалол» без назначения врача, объясняя это необходимостью купировать приступы. В суде она отрицала употребление наркотиков и не смогла объяснить наличие фенобарбитала в крови.

«В судебном заседании блогер вину не признала, указала, что наркотики не принимает, когда у неё начинаются приступы, она вынуждена принимать лекарственное средство «корвалол», для употребления которого не нужен рецепт. В связи с чем у неё обнаружен фенобарбитал, пояснить не может», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Иркутской области.

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Ранее блогерша, находясь за рулём автомобиля, записала видео, в котором выразила пожелание смерти участникам специальной военной операции и заявила о готовности отпраздновать их гибель. Кроме того, в её высказываниях были обнаружены слова, наносящие ущерб репутации и доверию к Вооружённым Силам Российской Федерации. При задержании она находилась в состоянии алкогольного опьянения и с ножом в руках.

Антон Голыбин
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