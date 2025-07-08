Пожелавшей смерти бойцам СВО блогерше добавили 5 суток ареста за наркотики

Мировой суд Иркутска вынес решение о дополнительном аресте блогерши Марии Махмутовой на пять суток. Причиной послужило обнаружение в её крови психотропного вещества фенобарбитала в день задержания.

Сама Махмутова утверждает, что употребляет «корвалол» без назначения врача, объясняя это необходимостью купировать приступы. В суде она отрицала употребление наркотиков и не смогла объяснить наличие фенобарбитала в крови.

«В судебном заседании блогер вину не признала, указала, что наркотики не принимает, когда у неё начинаются приступы, она вынуждена принимать лекарственное средство «корвалол», для употребления которого не нужен рецепт. В связи с чем у неё обнаружен фенобарбитал, пояснить не может», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Иркутской области.