Российские силовые структуры сообщили о значительных потерях, понесённых подразделениями батальона «Айдар»*, переброшенными на Сумское направление. Гарнизон нацбата в населённом пункте Бессаловка Сумской области был полностью уничтожен, а село взято под контроль.

«Уничтожив несколько подразделений 158-й бригады и 24-го ОШБ ВСУ «Айдар»*, в ходе ожесточённых стрелковых боёв наши подразделения ВДВ освободили село Бессаловка», — сказал собеседник ТAСС.

Согласно анализу некрологов, все подразделения нацбата, дислоцировавшиеся в Бессаловке, были уничтожены в конце июня, после чего оборона села была передана 158-й отдельной механизированной бригаде.

Ранее в Верховной Раде сообщили, что сейчас украинская армия несёт «сумасшедшие» потери, о которых власти не говорят. Она уверена, что киевский режим не панирует заканчивать боевые действия. Кроме того, противник не относится к переговорному процессу всерьёз.