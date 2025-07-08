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Регион
8 июля, 05:40

Российские воины разгромили целый гарнизон нацбата «Айдар»* и взяли сумское село

Подразделения нацбата «Айдар»* понесли значительные потери в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Российские силовые структуры сообщили о значительных потерях, понесённых подразделениями батальона «Айдар»*, переброшенными на Сумское направление. Гарнизон нацбата в населённом пункте Бессаловка Сумской области был полностью уничтожен, а село взято под контроль.

«Уничтожив несколько подразделений 158-й бригады и 24-го ОШБ ВСУ «Айдар»*, в ходе ожесточённых стрелковых боёв наши подразделения ВДВ освободили село Бессаловка», — сказал собеседник ТAСС.

Согласно анализу некрологов, все подразделения нацбата, дислоцировавшиеся в Бессаловке, были уничтожены в конце июня, после чего оборона села была передана 158-й отдельной механизированной бригаде.

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Новости СВО. Освобождены Дачное и Бессаловка, позиции ВСУ разбили в Чугуеве, условия завершения спецоперации на Украине, 8 июля

Ранее в Верховной Раде сообщили, что сейчас украинская армия несёт «сумасшедшие» потери, о которых власти не говорят. Она уверена, что киевский режим не панирует заканчивать боевые действия. Кроме того, противник не относится к переговорному процессу всерьёз.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Наталья Афонина
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