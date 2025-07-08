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8 июля, 06:04

Дрессировщица слонов из легендарной цирковой династии найдена мёртвой в Москве

Ушла из жизни дрессировщица слонов Нина Корнилова

Нина Корнилова. Обложка © Росгорцирк

Нина Корнилова. Обложка © Росгорцирк

Знаменитая дрессировщица слонов, тренер циркового шоу индийских слонов легендарной династии Корниловых – Нина Корнилова — скончалась в возрасте 98 лет. Некролог появился в телеграм-канале Московского цирка.

«С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов, заслуженной артистки России Нины Андреевны Корниловой», — рассказали её коллеги.

Коллектив Большого Московского цирка выразил искренние соболезнования близким умершей дрессировщицы.

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Ранее сообщалось, что актёр Алексей Новицкий умер в возрасте 75 лет. Он участвовал во многих постановках Московского драматического театра «Сфера», включая «Комедии», «Моль» и «Театральный роман». Причины смерти не называются.

Андрей Бражников
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