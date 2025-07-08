Дрессировщица слонов из легендарной цирковой династии найдена мёртвой в Москве
Ушла из жизни дрессировщица слонов Нина Корнилова
Нина Корнилова. Обложка © Росгорцирк
Знаменитая дрессировщица слонов, тренер циркового шоу индийских слонов легендарной династии Корниловых – Нина Корнилова — скончалась в возрасте 98 лет. Некролог появился в телеграм-канале Московского цирка.
«С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов, заслуженной артистки России Нины Андреевны Корниловой», — рассказали её коллеги.
Коллектив Большого Московского цирка выразил искренние соболезнования близким умершей дрессировщицы.
Ранее сообщалось, что актёр Алексей Новицкий умер в возрасте 75 лет. Он участвовал во многих постановках Московского драматического театра «Сфера», включая «Комедии», «Моль» и «Театральный роман». Причины смерти не называются.