Дрессировщица слонов из легендарной цирковой династии найдена мёртвой в Москве

Знаменитая дрессировщица слонов, тренер циркового шоу индийских слонов легендарной династии Корниловых – Нина Корнилова — скончалась в возрасте 98 лет. Некролог появился в телеграм-канале Московского цирка.

Чиновник из Минтранса упал замертво после новостей о самоубийстве Старовойта

Чиновник из Минтранса упал замертво после новостей о самоубийстве Старовойта

Ранее сообщалось, что актёр Алексей Новицкий умер в возрасте 75 лет. Он участвовал во многих постановках Московского драматического театра «Сфера», включая «Комедии», «Моль» и «Театральный роман». Причины смерти не называются.