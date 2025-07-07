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Регион
7 июля, 14:13
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Чиновник из Минтранса упал замертво после новостей о самоубийстве Старовойта

SHOT: Замначальника отдела «Росавтодора» Корнейчук умер на совещании

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Второй трагический случай произошёл сегодня в Министерстве транспорта. Прямо на рабочем месте в офисе на Старой Басманной улице скоропостижно скончался 42-летний Андрей Корнейчук, занимавший должность заместителя начальника отдела управления имуществом «Росавтодора».

По информации SHOT, мужчина был на совещании. Он встал и тут же упал замертво. Прибывшие на место медики не смогли его реанимировать. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Несчастный случай мог случиться на фоне пережитого стресса — незадолго до трагедии стало известно об отставке и самоубийстве Романа Старовойта.

Стало известно, кому Роман Старовойт написал перед смертью
Стало известно, кому Роман Старовойт написал перед смертью

Напомним, что ранее сегодня руководитель Министерства транспорта Роман Старовойт был освобождён от занимаемой должности. Спустя несколько часов его тело было обнаружено в автомобиле на территории Московской области. Следственный комитет рассматривает версию самоубийства как основную причину произошедшего. Известно, что Старовойт должен был стать главным фигурантом в расследовании дела о масштабных хищениях, связанных с Курской областью.

Ольга Сливченко
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