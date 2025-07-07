Чиновник из Минтранса упал замертво после новостей о самоубийстве Старовойта

Второй трагический случай произошёл сегодня в Министерстве транспорта. Прямо на рабочем месте в офисе на Старой Басманной улице скоропостижно скончался 42-летний Андрей Корнейчук, занимавший должность заместителя начальника отдела управления имуществом «Росавтодора».

По информации SHOT, мужчина был на совещании. Он встал и тут же упал замертво. Прибывшие на место медики не смогли его реанимировать. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.