Чиновник из Минтранса упал замертво после новостей о самоубийстве Старовойта
SHOT: Замначальника отдела «Росавтодора» Корнейчук умер на совещании
Обложка © Life.ru
Второй трагический случай произошёл сегодня в Министерстве транспорта. Прямо на рабочем месте в офисе на Старой Басманной улице скоропостижно скончался 42-летний Андрей Корнейчук, занимавший должность заместителя начальника отдела управления имуществом «Росавтодора».
По информации SHOT, мужчина был на совещании. Он встал и тут же упал замертво. Прибывшие на место медики не смогли его реанимировать. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.
Несчастный случай мог случиться на фоне пережитого стресса — незадолго до трагедии стало известно об отставке и самоубийстве Романа Старовойта.
Напомним, что ранее сегодня руководитель Министерства транспорта Роман Старовойт был освобождён от занимаемой должности. Спустя несколько часов его тело было обнаружено в автомобиле на территории Московской области. Следственный комитет рассматривает версию самоубийства как основную причину произошедшего. Известно, что Старовойт должен был стать главным фигурантом в расследовании дела о масштабных хищениях, связанных с Курской областью.