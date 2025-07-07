Стало известно, кому Роман Старовойт написал перед смертью
Mash: Старовойт перед самоубийством написал охранникам, чтобы они его забрали
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Последнее сообщение перед смертью бывший министр транспорта Роман Старовойт написал своим охранникам. Он рассказал им, когда и где его необходимо забрать. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Именно охранники и вызвали спецслужбы, когда обнаружили тело экс-министра.
Напомним, сегодня чиновника сняли с должности главы Минтранса. Через несколько часов было найдено его тело в Подмосковье. Основная версия СК — самоубийство. Старовойт должен был стать главным фигурантом дела об огромных хищениях на Курщине.