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Регион
7 июля, 14:01
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Стало известно, кому Роман Старовойт написал перед смертью

Mash: Старовойт перед самоубийством написал охранникам, чтобы они его забрали

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Последнее сообщение перед смертью бывший министр транспорта Роман Старовойт написал своим охранникам. Он рассказал им, когда и где его необходимо забрать. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Именно охранники и вызвали спецслужбы, когда обнаружили тело экс-министра.

Путин назначил Андрея Никитина и.о. министра транспорта вместо Старовойта
Путин назначил Андрея Никитина и.о. министра транспорта вместо Старовойта

Напомним, сегодня чиновника сняли с должности главы Минтранса. Через несколько часов было найдено его тело в Подмосковье. Основная версия СК — самоубийство. Старовойт должен был стать главным фигурантом дела об огромных хищениях на Курщине.

Полина Никифорова
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