В Кронштадте прошёл военно-исторический фестиваль «Броня Первой мировой»

Реконструкцию знаменитого Брусиловского прорыва показали любителям истории в ходе фестиваля «Броня Первой мировой», который прошёл в Кронштадте. Гости увидели бронемашины, стоящие на вооружении более ста лет назад, а также форму и оружие армий начала XX века. Главной задачей реконструкторов стало воссоздание ключевых моментов легендарного сражения в уменьшенном масштабе. Уделяя особое внимание деталям, они старались, чтобы за звуками бутафорских взрывов и облаками дыма зрители могли ощутить жестокую реальность войны.

В Кронштадте прошёл фестиваль «Броня Первой мировой». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

В ходе военно-исторического фестиваля на стороне России сражались союзники по Антанте. В парке «Патриот» развернулись лагеря Великобритании и Франции. Под огнём противника военные шли вперёд, пытаясь выбить врага из его позиций. На помощь им пришёл экипаж бронеавтомобиля, который, под звуки пулемётного огня, ворвался в деревню. Осыпанные картонными осколками муляжей гранат, наши войска отпраздновали победу.

Первая мировая война — это великая, но забытая эпоха. В начале XX века человечество возлагало надежды на прогресс, однако передовые технологии оказались использованы для ведения войны. С другой стороны, годы конфликта изменили не только жизнь на фронте, но и облик гражданского населения. Атрибуты войны перекочевали из окопов в тыл. Историки подчёркивают, что далёкая война не должна быть забыта, ведь, разрушив империи и изменив мир, она стала прологом ко Второй Мировой войне.

«Россия достойно себя показала в этой войне, у нас было очень много побед. И будем помнить, что очень многие советские полководцы, которые воевали в Великую Отечественную войну, были рядовыми на Первой мировой войне, служили своей стране», — отметил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» Денис Фролов, председатель регионального отделения ООД «Росрекон» по Ленинградской области.