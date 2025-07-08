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8 июля, 07:12

«Бывали сложные периоды»: Актриса Алёна Яковлева рассказала, как ходила к шаману

Актриса Алёна Яковлева призналась, что обращалась за помощью к шаману

Алёна Яковлева. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Кисёлев

Алёна Яковлева. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Кисёлев

Вскоре на экраны страны выйдет сериал «Химкинские ведьмы», в котором снимается народная артистка России Алёна Яковлева. В фильме звезда предстанет в образе ведуньи. Но это лишь образ, в реальной жизни актриса не доверяет мистикам, предпочитая ходить в храм. Хотя однажды она всё же обратилась за помощью к шаману.

«Я не любитель подобных вещей. Конечно, в жизни бывали сложные периоды, и я несколько раз обращалась, но не к гадалкам. Один раз была у шамана. Но, повторюсь, я человек верующий, так что лучше сходить в храм», — подчеркнула Яковлева в беседе с Леди Mail.

Она также назвала свою профессию мистической. По словам звезды, работа на сцене может сильно повилять на актёра, поэтому важно абстрагироваться от роли и понять, кто ты в реальности. Яковлева отметила, что соприкосновение с чем-то загадочным или непознанным в театре может отразиться на обычной жизни.

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Ранее актриса Алёна Яковлева рассказала о домогательствах со стороны «известного режиссёра». По словам артистки, мужчина пообещал сделать её востребованной и популярной в обмен на массаж с её стороны. Однако в итоге нанёс большой удар по её карьере.

Борис Эльфанд
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