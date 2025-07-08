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8 июля, 07:18

Три города в ЛНР подверглись массированной воздушной атаке ВСУ

Пасечник: БПЛА ВСУ атаковали Старобельск, Беловодск и Сватово

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Ранним утром около 7:00 украинские беспилотники атаковали несколько городов Луганской Народной Республики. Под огнём оказались центральные улицы и важные административные объекты Старобельска, Беловодска и Сватово, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник у себя в телеграм-канале.

В Беловодске пострадал один человек, которому уже оказывается необходимая медицинская помощь. При этом серьёзных разрушений на территории города не зафиксировано.

В Сватово повреждения получил объект налоговой службы, а в Старобельске – несколько административных зданий и торговая точка. Предварительно сообщается об отсутствии пострадавших среди местного населения.

«Уверен, эта атака направлена на дестабилизацию обстановки и запугивание мирных жителей. Но обстановка под контролем. Все муниципальные и оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. Их усилия направлены на обеспечение мирной жизни на нашей земле», — написал Пасечник.

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Ранее в посёлке Борисовка в Белгородской области в результате удара украинского беспилотника были ранены три человека, среди которых есть маленький ребёнок. Полугодовалая девочка была доставлена в детскую клинику.

Владимир Озеров
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