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8 июля, 07:21

Стало известно о тайном уговоре Трампа и Зеленского

WSJ: Трамп пообещал Зеленскому выделить «столько военной помощи, сколько сможет»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заверил Владимира Зеленского во время телефонного разговора 4 июля, что Вашингтон предоставит Украине максимально возможную военную помощь, учитывая собственные приоритеты. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

Трамп заверил главу киевского режима, что не отдавал приказ о прекращении поставок отдельных видов вооружений Украине и не несёт за это ответственности. Американский лидер объяснил, что инициировал ревизию боеприпасов на складах Пентагона после операции США по уничтожению иранских ядерных объектов, но не отдавал распоряжение о заморозке поставок Украине.

Источники WSJ сообщили, что в Госдепе и Конгрессе США были удивлены информацией о приостановке военной помощи Киеву.

Пентагон получил от Трампа новый приказ из-за российских ударов невиданной силы по Украине
Пентагон получил от Трампа новый приказ из-за российских ударов невиданной силы по Украине

Ранее Дональд Трамп заявлял о намерении увеличить поставки вооружения Украине. Он особо подчеркнул, что речь идёт в первую очередь об «оборонительном» вооружении, необходимом Киеву для самозащиты.

Наталья Афонина
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