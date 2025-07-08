Стало известно о тайном уговоре Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заверил Владимира Зеленского во время телефонного разговора 4 июля, что Вашингтон предоставит Украине максимально возможную военную помощь, учитывая собственные приоритеты. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

Трамп заверил главу киевского режима, что не отдавал приказ о прекращении поставок отдельных видов вооружений Украине и не несёт за это ответственности. Американский лидер объяснил, что инициировал ревизию боеприпасов на складах Пентагона после операции США по уничтожению иранских ядерных объектов, но не отдавал распоряжение о заморозке поставок Украине.

Источники WSJ сообщили, что в Госдепе и Конгрессе США были удивлены информацией о приостановке военной помощи Киеву.