Бастрыкин вплотную занялся новосибирским кафе с опасным меню и агрессивными сотрудниками

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку после жалоб на то, что в Новосибирске владельцы кафе «оказывают небезопасные услуги» посетителям. В информационном центре следкома уточнили, что заведением владеют иностранцы.

«В СМИ сообщается об оказании мигрантами небезопасных услуг в одном из кафе города Новосибирска. Иностранцы реализуют продукты питания в нарушение санитарных норм, а также не используют терминалы для оплаты, принуждая посетителей переводить денежные средства на банковский счёт», — отмечает СК.

Согласно утверждению посетителей, на замечания сотрудники кафе реагируют агрессией и оскорблениями. О промежуточных итогах проверки данного заведения общепита и принятом по её итогам решении Бастрыкин поручил доложить главу новосибирского управления СК Евгения Долгалева.