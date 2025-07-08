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8 июля, 07:06

Бастрыкин вплотную занялся новосибирским кафе с опасным меню и агрессивными сотрудниками

Следком проверит кафе в Новосибирске, которым владеют иностранцы

Обложка © Пресс-служба Следственного комитета РФ

Обложка © Пресс-служба Следственного комитета РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку после жалоб на то, что в Новосибирске владельцы кафе «оказывают небезопасные услуги» посетителям. В информационном центре следкома уточнили, что заведением владеют иностранцы.

«В СМИ сообщается об оказании мигрантами небезопасных услуг в одном из кафе города Новосибирска. Иностранцы реализуют продукты питания в нарушение санитарных норм, а также не используют терминалы для оплаты, принуждая посетителей переводить денежные средства на банковский счёт», — отмечает СК.

Согласно утверждению посетителей, на замечания сотрудники кафе реагируют агрессией и оскорблениями. О промежуточных итогах проверки данного заведения общепита и принятом по её итогам решении Бастрыкин поручил доложить главу новосибирского управления СК Евгения Долгалева.

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Ранее сообщалось о массовом отравлении на теплоходе «Николай Карамзин». Симптомы кишечной инфекции наблюдались у 36 пассажиров. Во время круиза туристы направили жалобу в Роспотребнадзор. На теплоходе была проведена проверка, взяты анализы у членов экипажа, проверена вода и сделаны смывы.

Андрей Бражников
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