Россияне рассказали о зарплате мечты

Россияне в среднем хотели бы зарабатывать 146 тысяч рублей в месяц, что почти в 1,5 раза превышает официальную среднюю зарплату по стране. Такие данные появились в результате исследования, который провели в Финансовом университете при правительстве России. С результатами ознакомились «Ведомости».

В опросе приняли участие около 7 тысяч жителей из 35 городов России. Медианное значение желаемой зарплаты составило 110 тысяч рублей. Для сравнения, по данным Росстата, средняя начисленная зарплата в России в апреле 2025 года составила 97 375 рублей, а в первом квартале — 92 305 рублей.

Наиболее высокие зарплатные ожидания зафиксированы в Махачкале (213 тысяч рублей), Хабаровске (188 тысяч), Москве (185 тысяч) и Санкт-Петербурге (166 тысяч). Эксперты отмечают, что в регионах с невысокими официальными доходами зарплатные запросы особенно завышены, что может быть связано с теневой занятостью и ростом доходов в отдельных секторах экономики.

У соискателей без опыта работы средняя желаемая зарплата ниже — 92 тысячи рублей, а медиана — 73 тысячи. Аналитики связывают рост зарплатных ожиданий с инфляцией, увеличением рабочей нагрузки и дефицитом кадров. В крупных городах, по их мнению, высокие запросы обусловлены высокой стоимостью жизни и присутствием международных компаний.