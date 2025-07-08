«Две крайности»: Психотерапевт оценила идею создать список разрешённых имён для детей

В Госдуме создают перечень одобренных имён для новорождённых. Причиной разработки подобного «позитивного списка» стало предложение ограничить регистрацию экстравагантных имён, число которых значительно возросло в последнее время. Депутаты считают, что поводом для идеи послужили случаи, когда нестандартные имена детей становились причиной издевательств. Тем не менее психологи видят эту ситуацию чуть иначе.

По словам специалистов, необычное имя выступает скорее триггером, нежели непосредственной причиной травли. Буллинг может быть направлен и на детей с обычными именами, поскольку агрессоры всегда найдут объект для нападок. Гораздо эффективнее повышать уровень психологической культуры общества и оказывать поддержку семьям в целях предупреждения психологического насилия.

«Есть две крайности: составлять список имён, лишая людей выбора и предпочтений, и называть детей странно, не учитывая традиции страны, где вырос ребёнок, и неудобства, которые может создать необычное имя», — подчеркнула психотерапевт Алина Максимова в беседе с «Вечерней Москвой».

Имя человека существенно влияет на его самовосприятие и взаимодействие с социумом, поэтому выбор имени должен соответствовать культурным традициям. Чтобы предотвратить травлю, необходимо, по словам эксперта, повышать уровень психологической осведомлённости родителей и педагогов. В обязанности школьного психолога следует включить активную работу по предупреждению и устранению буллинга.

«Я, как обладатель достаточно редкого имени, могу сказать так: в детстве какой-то «инаковости» я совершенно не ощущала. С проблемами мне пришлось столкнуться уже во взрослом возрасте, например, нередко переделывать документы из-за неправильного написания имени», — рассказала Агафия.

Представительница редкого имени отметила, что однажды ей отказали в сдаче квартиры из-за её «неславянского имени».