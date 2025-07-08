В Свердловской области назвали сообщения об иглах в нектаринах фейком

В уральских СМИ появилась информация о том, что нектарины, купленные в киоске, оказались начинены иглами. Опасные фрукты якобы купили в лавке «Фрукты Азербайджана» в Екатеринбурге. Однако в Антитеррористическом комитете Свердловской области назвали эту информацию фейком.

«На указанной территории ведётся разрозненная уличная торговля, но подтверждений инцидента не выявлено. Продавцы, работающие в этом районе, не располагают сведениями о подобных случаях и отрицают наличие инородных предметов во фруктах», — заявили в комитете.

Там также указали, что «пострадавшие» не обращались в уполномоченные органы и к медикам, не предоставили документы, подтверждающие покупку.

Об «опасных» нектаринах ранее сообщало издание Е1.ru со ссылкой на екатеринбурженку. Та якобы купила фрукты в ларьке, и ребёнок проколол нёбо швейной иглой, которая находилась в нектарине. Такие же иглы она якобы нашла в каждом фрукте и «поехала разбираться с продавцом».