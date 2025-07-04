Стало известно, какой экспорт в Россию критически важен для Азербайджана
Comtrade: Азербайджан очень зависим от продаж России пластика, томатов и фруктов
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Россия больше других стран закупает у Азербайджана продукцию неэнергетического экспорта, среди которой огромная доля приходится на томаты, орехи фрукты. Поэтому ухудшение отношений между нашими странами обернётся торговыми убытками для Баку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.
Компании Азербайджана продали в прошлом году пластмассы и изделий из неё на 368,9 миллиона долларов, золота — на 211,9 миллиона, хлопка — на 177,1 миллиона. Также в лидерах экспортных позиций фрукты (175,5 миллиона), томаты (175,4 миллиона), автомобили (171,7 миллиона), орехи (131,3 миллиона), удобрения (126,2 миллиона), алюминиевые листы (110,1 миллиона) и косточковые плоды (99,4 миллиона).
Примечательно, что основным закупщиком продукции выступила именно Россия. Наши компании покупали у азербайджанской стороны чаще всего овощи (в основном, томаты), фрукты, ягоды, пластиковые изделия, орехи. Баку рискует лишиться почти 1,2 миллиарда долларов, если ему закроют доступ на российский рынок из-за ухудшения отношений между странами.
Напомним, Баку резко отреагировал на следствие, начавшееся в Екатеринбурге против азербайджанцев, которых подозревают в убийствах двадцатилетней давности. В ответ азербайджанские силовики задержали двух российских журналистов — Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Им предъявили обвинения в «связях с ФСБ» и арестовали на четыре месяца. После этого появились сообщения о задержании в Баку российских граждан – релокантов, IT-специалистов и туристов. На кадрах из зала видно, что их избили.