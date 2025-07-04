Стало известно, какой экспорт в Россию критически важен для Азербайджана

Россия больше других стран закупает у Азербайджана продукцию неэнергетического экспорта, среди которой огромная доля приходится на томаты, орехи фрукты. Поэтому ухудшение отношений между нашими странами обернётся торговыми убытками для Баку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Компании Азербайджана продали в прошлом году пластмассы и изделий из неё на 368,9 миллиона долларов, золота — на 211,9 миллиона, хлопка — на 177,1 миллиона. Также в лидерах экспортных позиций фрукты (175,5 миллиона), томаты (175,4 миллиона), автомобили (171,7 миллиона), орехи (131,3 миллиона), удобрения (126,2 миллиона), алюминиевые листы (110,1 миллиона) и косточковые плоды (99,4 миллиона).