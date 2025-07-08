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Регион
8 июля, 09:16

Колоссальный блэкаут накрыл 700 городов и сёл на Украине и остановил поезда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

На западе Украины из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий полностью отключены от электроснабжения сотни населённых пунктов, ещё около 80 испытывают частичные перебои с подачей электроэнергии. С блэкаутом столкнулись жители Львовской, Ровенской, Тернопольской областей, Прикарпатья и Волыни.

В Ровненской области, по информации главы Александр Коваля, без света остались 61 населённый пункт целиком и 2 — частично. Общее количество абонентов, лишившихся электричества в разных районах региона, достигает 13 634 человек.

Соседняя Тернопольская область также столкнулась с последствиями шквального ветра: там полностью обесточены 66 населённых пунктов, частично — 42. Зафиксировано повреждение 18 линий электропередачи. Кроме того, в регионе попадали деревья, что создало дополнительные препятствия для движения транспорта, отметил глава области Вячеслав Негода.

В Ивано-Франковской области ситуация не менее напряжённая. По словам её губернатора Светланы Онищук, в регионе отключены от электроэнергии 29 населённых пунктов полностью и 36 — частично. «Укрэнерго» отмечает, что непогода оставила без света 701 населённый пункт в семи регионах Западной Украины.

Из-за ухудшения погоды компания со звучным названием «Укрзализныця» сообщила о корректировках в расписании пассажирских поездов на ночь с понедельника на вторник. В ближайшие часы грозовые явления ожидаются также в столице Украины — Киеве, что может повлиять на транспортное сообщение и безопасность на дорогах.

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Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что в результате налёта украинских БПЛА в шесть тысяч жителей региона остались без электричества. Среди людей пострадавших не было, однако в нескольких жилых зданиях, расположенных вблизи подстанции, были повреждены оконные конструкции.

Владимир Озеров
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