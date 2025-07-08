Фанат ворвался к звезде 90-х Павлу Кашину из-за «снайперов на крыше»

Фанат ворвался в гримёрку певца Павла Кашина и заявил, что на певца готовится покушение. Об этом сообщает SHOT.

Неизвестный мужчина проник к артисту после концерта в московском клубе на Проспекте Мира и предупредил, что снайперы якобы уже заняли позиции на соседней крыше.

Кашин воспринял угрозу всерьёз, вызвал полицию, но правоохранители не обнаружили подозрительных лиц. Личность злоумышленника сейчас выясняется.