Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 08:57

Фанат ворвался к звезде 90-х Павлу Кашину из-за «снайперов на крыше»

SHOT: Фанат ворвался в гримёрку Павла Кашина и сообщил, что певца хотят убить

Обложка © VK / Павел Кашин | Официальная группа

Обложка © VK / Павел Кашин | Официальная группа

Фанат ворвался в гримёрку певца Павла Кашина и заявил, что на певца готовится покушение. Об этом сообщает SHOT.

Неизвестный мужчина проник к артисту после концерта в московском клубе на Проспекте Мира и предупредил, что снайперы якобы уже заняли позиции на соседней крыше.

Кашин воспринял угрозу всерьёз, вызвал полицию, но правоохранители не обнаружили подозрительных лиц. Личность злоумышленника сейчас выясняется.

«Преследовал до дома»: Виктория Дайнеко рассказала жуткую историю о сталкере
«Преследовал до дома»: Виктория Дайнеко рассказала жуткую историю о сталкере

Ранее рэпер и блогер Аким Апачев (известный также как Аким Гасанов) отреагировал на объявление его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Он отметил, что уже давно фигурирует в так называемых «расстрельных списках» украинских спецслужб. Комментируя ситуацию, Апачев заявил, что считает это решение формальным и не придает ему особого значения.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar