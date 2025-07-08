Фанат ворвался к звезде 90-х Павлу Кашину из-за «снайперов на крыше»
SHOT: Фанат ворвался в гримёрку Павла Кашина и сообщил, что певца хотят убить
Обложка © VK / Павел Кашин | Официальная группа
Фанат ворвался в гримёрку певца Павла Кашина и заявил, что на певца готовится покушение. Об этом сообщает SHOT.
Неизвестный мужчина проник к артисту после концерта в московском клубе на Проспекте Мира и предупредил, что снайперы якобы уже заняли позиции на соседней крыше.
Кашин воспринял угрозу всерьёз, вызвал полицию, но правоохранители не обнаружили подозрительных лиц. Личность злоумышленника сейчас выясняется.
Ранее рэпер и блогер Аким Апачев (известный также как Аким Гасанов) отреагировал на объявление его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Он отметил, что уже давно фигурирует в так называемых «расстрельных списках» украинских спецслужб. Комментируя ситуацию, Апачев заявил, что считает это решение формальным и не придает ему особого значения.