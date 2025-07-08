МИД Германии обвинил Китай в использовании лазера против немецкого самолёта

Министерство иностранных дел ФРГ сообщило о том, что китайские военные применили лазерное устройство для нацеливания на немецкий самолёт в ходе операции ЕС в Красном море. В связи с этим посол Китая был вызван в МИД ФРГ для разъяснений.

«Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолёт во время операции ЕС ASPIDES. Угроза немецкому персоналу и создание помех операции совершенно неприемлемы. Сегодня посол Китая был вызван в министерство иностранных дел», — указали в немецком ведомстве.