МИД Германии обвинил Китай в использовании лазера против немецкого самолёта
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Министерство иностранных дел ФРГ сообщило о том, что китайские военные применили лазерное устройство для нацеливания на немецкий самолёт в ходе операции ЕС в Красном море. В связи с этим посол Китая был вызван в МИД ФРГ для разъяснений.
«Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолёт во время операции ЕС ASPIDES. Угроза немецкому персоналу и создание помех операции совершенно неприемлемы. Сегодня посол Китая был вызван в министерство иностранных дел», — указали в немецком ведомстве.
А ранее МИД России выразил Швеции протест после очередной атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Торговое представительство РФ в Стокгольме. Рано утром 5 июля на территорию дипобъекта был сброшен пакет с краской с дрона. В посольстве РФ подчёркивали, что нападения с использованием беспилотников продолжаются уже больше года.