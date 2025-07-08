Голикова: Число женщин репродуктивного возраста к 2046 году сократится до 27 млн

В России количество женщин репродуктивного возраста может уменьшиться до 27 миллионов к 2046 году, сейчас их число достигает 34 миллионов. Такие данные привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании фракции КПРФ.

«Когда мы формировали первую концепцию демографической политики, количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, составляло у нас чуть больше 39 миллионов. Сейчас это 34 миллиона, а к 2046 году это будет чуть больше 27 миллиона человек. То есть мы с вами, к сожалению, живём на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения», — заявила она.

Голикова добавила, что женщин в возрасте 20 — 29 лет к следующему году будет всего 7,18 миллиона человек, что является очень низким показателем для категории, которая потенциально может заводить потомство. По её словам, их число увеличится на пару миллионов лишь к 2038 году. Голикова отметила, что многие россияне не готовы заводить более двух — трёх детей. Однако, как заметила чиновница, ещё 10 лет назад семьи вообще соглашались лишь на одного малыша.

По её данным, средний возраст всех рождений в России составляет 29 лет, а возраст рождения первенца — 26. Голикова добавила, что её коллеги всё больше склоняются к тому, что при поддержке семей следует отказаться от критериев нуждаемости. Однако министр уверена, что не всегда необходимо выбирать такой путь и лучше исходить из ситуации с демографией в конкретном регионе.