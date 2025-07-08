Очень настойчивый украинец 13 раз пытался сбежать из страны

Житель Львова проявил невероятную настойчивость в своём стремлении покинуть Украину, предприняв целых 13 попыток нелегального пересечения государственной границы. Все они оказались неудачными.

Как пишет «Страна.ua», девятнадцатилетний юноша был задержан в тринадцатый раз, когда пытался покинуть страну незаконным путём. Как сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), при повторной попытке несанкционированного пересечения границы молодой человек был схвачен. Он вновь направился в приграничный район, намереваясь реализовать свой план.

По сведениям ГПСУ, в последней своей попытке он воспользовался железнодорожным сообщением, чтобы добраться из Львова до города Чоп. Затем пешком парень приблизился к охраняемой территории, преодолел заграждения и, стараясь остаться незамеченным, направился к границе, сообщают местные СМИ.