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8 июля, 09:31

Очень настойчивый украинец 13 раз пытался сбежать из страны

На Украине 19-летний парень предпринял 13 неудачных попыток сбежать из страны

Обложка © Life.ru/Шедеврум

Обложка © Life.ru/Шедеврум

Житель Львова проявил невероятную настойчивость в своём стремлении покинуть Украину, предприняв целых 13 попыток нелегального пересечения государственной границы. Все они оказались неудачными.

Как пишет «Страна.ua», девятнадцатилетний юноша был задержан в тринадцатый раз, когда пытался покинуть страну незаконным путём. Как сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), при повторной попытке несанкционированного пересечения границы молодой человек был схвачен. Он вновь направился в приграничный район, намереваясь реализовать свой план.

По сведениям ГПСУ, в последней своей попытке он воспользовался железнодорожным сообщением, чтобы добраться из Львова до города Чоп. Затем пешком парень приблизился к охраняемой территории, преодолел заграждения и, стараясь остаться незамеченным, направился к границе, сообщают местные СМИ.

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Более удачливым всё же удаётся покинуть Украину. Так, с начала года из страны сбежали ещё 100 тысяч человек. Сообщалось о 6,918 млн человек, выехавших из Незалежной. Из этого количества, 6,358 миллиона нашли убежище в странах Европы, а оставшиеся 0,56 миллиона – в других регионах мира. Лидирующие позиции по приёму переселенцев с Украины занимают Германия, Польша и Чешская Республика.

Николь Вербер
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