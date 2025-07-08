Четырёхлетняя девочка погибла во время прогулки на лодке в Ленобласти

Четырёхлетняя девочка погибла во время прогулки на лодке в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, инцидент произошёл вечером 7 июля. Резиновая моторная лодка, в которой находился ребёнок, перевернулась из-за сильной волны. Предполагается, что девочка выпала за борт, ударилась головой о винт и наглоталась воды.

Тело ребёнка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Материалы проверки переданы в следственный отдел по Выборгу СУ СК РФ по Ленинградской области.