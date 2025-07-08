Россиян предупредили о новой волне киберугроз

Во второй половине 2025 года можно ожидать увеличения числа инцидентов, связанных с раскрытием личной информации россиян, более чем на 10% по сравнению с первой половиной года. Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов.

«Я полагаю, что во втором полугодии 2025 года число утечек и количество скомпрометированных записей будет заметно больше, чем в первом. Нет веских оснований полагать, что в краткосрочной перспективе число и объём утечек персональных данных существенно снизится. Несмотря на ужесточение законодательства в области защиты персональных данных, ситуация не может мгновенно поменяться», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Широкое применение информационных технологий в процессах обработки и сохранения данных, наряду с возможностью удалённого доступа к ним, небрежность сотрудников, а порой и руководства, обуславливают значительное число случаев несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. По словам эксперта, последовательные действия в области законодательства, разработка и внедрение технических средств контроля за информационными потоками (DLP-систем), а также повышение уровня осведомлённости персонала компаний, в перспективе нескольких лет позволят улучшить положение дел.