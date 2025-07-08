МО: ВС РФ ударили по объектам газо-энергетической инфраструктуры ВПК Украины

Вооружённые силы России в ходе специальной операции на Украине за последние сутки нанесли удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование украинского военно-промышленного комплекса. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве заявили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия российской группировки войск поразили объекты энергосистемы, связанные с работой украинского ВПК, а также места временного размещения украинских военных подразделений и иностранных наёмников в 133 районах.