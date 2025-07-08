МО: ВС РФ ударили по объектам газо-энергетической инфраструктуры ВПК Украины
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Вооружённые силы России в ходе специальной операции на Украине за последние сутки нанесли удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование украинского военно-промышленного комплекса. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве заявили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия российской группировки войск поразили объекты энергосистемы, связанные с работой украинского ВПК, а также места временного размещения украинских военных подразделений и иностранных наёмников в 133 районах.
А накануне в Минобороны сообщили об освобождении первого населённого пункта в Днепропетровской области — села Дачного. Российские войска усиливают давление на ВСУ в этом регионе, заставляя их отступать. В ведомстве указали, что российские военнослужащие, участвующие в наступательных операциях, успешно противостоят украинским формированиям и последовательно выбивают их из населённых пунктов и укреплённых позиций, оттесняя противника и захватывая военное имущество.